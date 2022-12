Por falta de defensores públicos, señalados fleteros quedaron en libertad

Fotorreferencia: Este hombre armado fue captado en la Avenida 33 por un ciudadano. Archivo.

Durante un día, cerca de 300 abogados que prestan sus servicios a la Defensoría del Pueblo en Medellín estuvieron sin contrato.

Así se lo confirmó a Noticias Caracol John Jairo González, el encargado de esa cartera en Antioquia.

Este medio conoció que la situación, que según el funcionario se normalizó al mediodía de este miércoles, llevó a que no se pudieran realizar cerca de 15 audiencias en las que había detenidos que tenían comprometida su libertad por ser señalados de graves delitos y que tenían antecedentes.

Uno de los casos, conoció Noticias Caracol, es el de dos hombres que fueron detenidos la tarde del lunes en inmediaciones del Hospital Pablo Tobón Uribe cuando atracaban a una mujer. (Lea también: La foto de un ladrón en acción en Medellín que tiene indignados a los paisas).

“Son un hombre de 31 años y otro de 26, iban en una moto Yamaha DT con un arma esmerilada (código de identificación alterado). Ambos tienen antecedentes por hurto agravado y calificado y porte de armas. Le quitaron un bolso a una mujer porque pensaban que llevaba 7 millones de pesos, pero cuando fueron llevados a audiencia dijeron que no tenían para pagar un abogado y como no había defensores públicos los dejaron en libertad”, aseguró un alto funcionario, quien pidió proteger su identidad por temor a sufrir represalias.

Según el Defensor del Pueblo encargado, estas situaciones no se van a repetir porque “ya se les dio a los defensores la orden de que pueden empezar a laborar”.

La situación, explicó, “es meramente administrativa, pero ya se corrigió”. Y dijo que no ha recibido un reporte de cuántas audiencias no se pudieron desarrollar por esta razón, pero que es tarea de los fiscales y los jueces reactivar las órdenes de captura de estos presuntos delincuentes.