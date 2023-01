Por falta de pruebas, queda en libertad hombre acusado de amenazar a Federico Gutiérrez

Aunque la Policía y la Fiscalía lo presentaron como ‘Pedro Pistolas’, un importante cabecilla delincuencial, un juez consideró que no hay evidencias suficientes.

La noticia de su captura se conoció el martes , luego de que se desplegara un operativo en el barrio Belalcázar, en el noroccidente de Medellín, para hacer efectiva una orden de captura que pesaba en contra de esta persona.

Pero menos de 24 horas después, el juez tercero penal ambulante de control de garantías contra las bandas criminales se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el presunto ‘Pedro Pistolas’.

Para el togado, no hubo evidencias suficientes que permitieran una inferencia razonable de autoría sobre el delito de concierto para delinquir agravado que se le imputó al presunto delincuente, es decir, no había pruebas suficientes.

Además, la Fiscalía, encargada de presentarlas, estuvo de acuerdo con la decisión, pues no presentó el recurso de apelación.



‘Pedro Pistolas’