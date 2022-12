“¡Por favor no me des más golpes!”, narra modelo paisa víctima de su exnovio

La pesadilla de Adriana Cardona, una joven modelo antioqueña, empezó cuando viajó con su novio a Punta Cana en República Dominicana.

La modelo relató así lo sucedido: “en el hotel él empieza a golpearme y cuando reaccionó estaba dándome puños, me golpeaba mucho y yo le decía que parara, él me decía que no iba a parar”.

Los moretones en el rostro evidencian la golpiza de la que fue víctima la joven. “Yo le decía que no más golpes y él me decía que me iba a matar. Entra la gente del hotel y lo cogen a él. Yo ya estoy golpeada y pido ayuda. Yo estaba gritando”, continua con su relato.

Con el cuello aporreado, una pierna afectada y el rostro golpeado, Adriana Cardona regresó a Colombia y ante las autoridades instauró la denuncia. (Lea también El novio de esta modelo la golpeó fuertemente en un viaje de vacaciones )

“Yo voy a Medicina Legal y me dan 25 días de incapacidad por este delito. Yo me acerco dos días después y la Fiscal me dice que no se puede hacer nada porque los hechos ocurrieron en otro país”.

Como la agresión ocurrió en otro país, las autoridades colombianas solo le dieron a la modelo una medida de caución para protegerla de una nueva agresión por parte de quien fuera su pareja.