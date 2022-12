Por fuga en red de acueducto, algunos sectores de Medellín, Envigado e Itagüí no tienen agua

Son más de 50 mil usuarios los que se vieron afectados durante la tarde de este domingo 21 de mayo en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Según informó Empresas Públicas de Medellín (EPM), en el momento se están realizando los trabajos de reparación de una fuga registrada en la red de acueducto en el Sur del Valle de Aburrá.

El corte del servicio de acueducto se presentó desde las 2:00 p.m. e irá hasta la medianoche de este domingo.

Mientras dure la interrupción, la empresa dispuso de tres carrotanques que estarán localizados en la carrera 72 con la calle 11, la carrera 51 por la calle 8B Sur y la calle 33 Sur por la carrera 44A.

La interrupción cubre los siguientes sectores:

Municipio de Medellín

- De las calles 16A a 19 entre las carreras 43A y 43B.

- De las calles 11A a 16 entre las carreras 43A y 43F.

- De las calles 1 a 11 entre las carreras 43A y 50.

- De las calles 1 Sur a 17C Sur entre las carreras 43A y 50.

- De las calles 18 Sur a 20 Sur entre las carreras 41A y 50.

- De las calles 10 a 14 entre las carreras 52 y 65.

- De las calles 1 a 10 entre las carreras 52 y 67A.

- De las calles 1 Sur a 6 Sur entre las carreras 50 y 67A.

- De las calles 1 Sur a 2 Sur entre las carreras 65 y 67.

- De las calles 2 a 14 entre las carreras 70 y 72.

- De las calles 2 a 5 entre las carreras 75A y 75B.

- De las calles 6 Sur a 12 Sur entre las carreras 50 y 52.

- De las calles 12 B Sur a 14 Sur entre las carreras 50G y 52D.

- Calles 16C Sur entre las carreras 52D y 55.

Municipio de Envigado

De las calles 21 Sur a 25 Sur entre las carreras 41A y 50.

De las calles 26 Sur a 33 Sur entre las carreras 43A y 50.

De las calles 33B Sur a 37 Sur entre las carreras 45B y 50.

De las transversales 32C Sur a 32D Sur entre las diagonales 31B y 31C.

Municipio de Itagüí

- De las calles 63 a 67A entre las carreras 42 y 53.

- De las calles 78 a 84A entre las carreras 42 y 55.

- De las calles 85 a 89 entre las carreras 42 y 52.

Cubre zonas de los barrios: Santa Cruz (Itagüí), Las Vegas, Alcalá (Envigado), El Portal, Uribe Angel, Las Orquídeas, Colinas del Sur, Zona Industrial 1 (Itagüí), Las Playas, Diego Echavarría, Campo Amor, Patio Bonito, Lalinde, Noel, Manila, La Mota, Alto de Misael, Zona Centro, El Poblado, El Rodeo, Astorga, Cristo Rey, La Florida (Medellín), Pontevedra, Las Flores, Santa María No. 3, El Castillo, Santa María No. 2, Santa María de Los Ángeles, El Diamante No. 2, San Marcos, La Magnolia, Barrio Colombia, San Fernando, Los Balsos No. 2, Guayabal, Alejandría, Bosques de Zúñiga, Jardines, Castropol, Simesa, Santafé, Villa Carlota, Shellmar, Zúñiga, Parque Juan Pablo II, La Esmeralda, La Colina, La Aguacatala, Santa María No. 1, Balcones de Sevilla, Simón Bolívar (Itagüí) y Villa Grande.

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.