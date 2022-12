Por mantenimiento en tanques de agua, estos barrios se quedan sin el servicio

Para permitir el lavado de tanques en la red de acueducto de Medellín, EPM programó la interrupción del servicio de acueducto en unas 28 mil instalaciones. Los cortes comienzan este lunes y van hasta el miércoles.

Estos son los horarios y los sitios afectados:



Entre las 11:00 p.m. de este lunes 28 de marzo y las 4:00 a.m. del martes 29 de marzo:

· De las calles 66D a 66FA entre las carreras 36 y 37.

· Calles 66FA a 68 entre las carreras 34A y 36A.

· De las calles 68 a 72 entre las carreras 29 y 38.

· De las calles 72 a 81 entre las carreras 30 y 38.

· De las calles 81 a 82A entre las carreras 32 y 38A.

· De las calles 82B a 84 entre las carreras 36 y 37.

· De las calles 84 a 86B entre las carreras 32 y 36.

· De las calles 86B a 91B entre las carreras 34 y 36.

· De las calles 91A a 93A entre las carreras 36 y 34A.

Los barrios Villahermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2, Las Granjas (Medellín) y Oriente (Santa Elena) con 12.009 clientes son los afectados.



Entre las 9:00 p.m. de este martes 29 de marzo y las 4:00 a.m. del miércoles 30 de marzo:

· De las calles 71 a 72 entre las carreras 45 y 46.

· De las calles 72 a 77 entre las carreras 45 y 48.

· De las calles 77 a 78 entre las carreras 49 y 45.

· De las calles 78 a 85 entre las carreras 42A y 49.

· De las calles 85 a 86 entre las carreras 44 y 49.

· De las calles 86 a 88 entre las carreras 44 y 46.

Esta interrupción afecta 10.246 clientes en los barrios Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar y La Salle.



Entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m. del miércoles 30 de marzo:

· De las carreras 17 a 18A entre las calles 56 y 56EE.

· De las calles 56EE a 56F entre las carreras 24B y 25BB.

· De las calles 56F a 57A entre las carreras 18BA y 23.

· De las calles 57A a 57E entre las carreras 18CC y 24AA.

· De las calles 57E a 57F entre las carreras 24 y 18D.



Este corte cobija 5.655 instalaciones de los barrios San Antonio (Santa Elena), Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.



Si requiere alguna información, comuníquese a la línea de atención al cliente de EPM 44 44 115.