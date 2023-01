Por mantenimiento habrá interrupción del servicio de energía en 12 municipios 

Conozca los horarios y sectores donde se realizarán los cortes programados del servicio.

EPM informó que para adelantar el mantenimiento en las redes eléctricas, es necesario interrumpir el servicio de manera programada en 12 municipios del departamento.

Estos son los horarios en los cuales se llevarán a cabo los cortes de energía.

Martes 24 de abril



- Ciudad Bolívar, en sectores urbanos y rurales, a partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.



- Sopetrán, en el sector Aguamala, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



- San Francisco, en las veredas Pailania, Morritos El Cebadero y El Higuerón, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Santa Rosa de Osos, en la vereda Cucurucho, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Miércoles 25 de abril

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Cáceres, en sectores urbanos y rurales.

- Caucasia, en los sectores urbanos: Troncal Vía El Bagre, Centro Comercial Cauca Centro y Terminal de Transporte. Además de las zonas rurales.

- Tarazá, en sus sectores urbanos y rurales.

- San Luis, en la vereda Vallesol, de 9:00 a.m. a 12:00 m.

- Ituango, en las veredas: Santa Rita, El Edén, La Lomita, La Cabaña, El Tejar, La María, Maniseros, Palmichal, Los Venados, El Tinto, El Aro, Torrente, La América, Georgia, La Rosalía, El Llanon, Mina Vieja y San Marcos, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

- Santa Fe de Antioquia, en la vereda Sabanas y en el sector Mortiñon, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

- San Francisco, en las veredas: Santo Domingo, El Salado, Alto de La Virgen, Palmirita y La Almería, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Santa Rosa de Osos, en la vereda La Ruiz, de 12:00 del mediodía a 2:00 p.m.

De 12:00 del mediodía a 4:00 p.m.

- El Bagre, en las veredas: Puerto Claver, El Castillo, Arenales, La Llana, Muqui, Santa Bárbara, La Aduana, Guachi, Sabalito Sinaí, Río Viejo, La Arenosa, San Carlos, La Primavera, Santa Rosa, Amaceri, Las Claras, El Oso, La Rica, Santa Teresa, Santa Margarita, Bamba, Santa Isabel, Las Claritas, La Danta, La Corona y Mellizos Chirita.

- Nechí, en las veredas: Quebrada Siega, La Arenosa, El Guamo, Bijagual, Guarumo, Bella Sola, La Concha, Cacerí, La Concepción y La Y.