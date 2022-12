Por naufragio que dejó nueve muertos en Guatapé, sancionan a empresa dueña del barco

La Superintendencia de Puertos y Transporte además le impuso una multa de más de 500 millones de pesos.

La embarcación 'El Almirante' con más de 150 personas a bordo, naufragó el 25 junio del año pasado en el embalse de Guatapé, dejando un saldo de nueve personas muertas y 20 lesionadas.

La entidad de control declaró responsable a la empresa Asobarcos Guatapé, dueña del barco, y en primera instancia, ordenó la cancelación definitiva de la licencia otorgada por el Ministerio de Transporte.

Además, le impuso una multa de $520.828.000 como sanción “por desconocer e infringir las normas dispuestas para el transporte fluvial de pasajeros”.

En un comunicado SuperTransporte señaló que luego de comprobar que la tripulación no suministró chalecos salvavidas a todos los pasajeros que iban a bordo, “el fallo determinó que la embarcación no cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normatividad vigente”.

El ente de control también aseguró que tampoco se expidieron los respectivos tiquetes de viaje como obliga la norma.

Naufragio de ‘El Almirante’ en aguas del embalse de Guatapé deja... Otro de los cargos que enftrenta la empresa, tiene que ver con los hallazgos del informe pericial de la embarcación, realizado por la Dirección General Marítima (Dimar), informó Blu radio.

La investigación también determinó que el barco no cumplía con las normas técnicas requeridas para esta clase de transporte.