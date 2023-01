Por petición de los comerciantes, locales en Bello prestarán servicio hasta las 2 de la mañana

Ante la preocupante situación y las fuertes denuncias del gobernador de Antioquia, las autoridades intensificaron los operativos de control en el municipio.

Bello, es hoy el escenario de disputas territoriales, a sangre y fuego, entre organizaciones criminales. La banda de los Pachelly con más de 20 años de carrera criminal y dejando decenas de víctimas, se enfrenta con los hombres de Niquia Camacol y los Mesa.

“En medio de todo el fenómeno de investigación, de seguimiento e intervención han salido a la luz algunas situaciones que tal vez no han sido reveladas anteriormente”, señala Adriana Salas, la mandataria de este municipio al norte del Valle de Aburrá.

La nueva alcaldesa de Bello se refiere a las duras declaraciones del gobernador de Antioquia Luis Pérez, quien reveló la crueldad de estas organizaciones criminales para desaparecer a sus víctimas:

“Hay una persona que apreció torturada y manifestó que a los que están desapareciendo los están matando y los están tirando a los marranos, a los cerdos, para que se los coman, es el acto más brutal que pueda existir”.

Hace 4 años, Santiago Pérez y Santiago Echeverri desaparecieron y a la fecha no hay ningún tipo de información sobre ellos. Caso similar al del Julián Velásquez, de tan solo 15 años, de quien se desconoce su paradero desde hace 4 meses.

“Muchos de los desaparecidos van a dar a las quebradas, van a dar al río Medellín, son incinerados y lanzados a las marraneras”, advierte Fernando Quijano, analista de conflicto.

Por esta razón, los operativos de control y estrategias de seguridad se intensificaron. Inicialmente se había decidido que durante un mes el comercio tendría que cerrar sus puertas a las 12 de la noche, 2 horas menos de servicios, lo que no cayó bien en los comerciantes.

“Venimos siendo afectados los comerciantes gravemente por lo temas de seguridad que presenta Bello, pero hoy nos sentimos indignados con las declaraciones del señor gobernador toda vez que agitan y generan zozobra y miedo”, explica Juan Carlos Ballesteros, comerciante.

Sin embargo, tras una reunión extraordinaria con los comerciantes, la alcaldesa optó por volver al horario habitual, hasta las 2:00 de la mañana.

“Hay que empezar a mirar todo el fenómeno de violencia en nuestro municipio, para así también buscar una alternativa de fondo. La violencia no es solo el indicador de homicidio, hay temas allá qué hay que tratar”, resalta Adriana Salas, alcaldesa de Bello.

A estas medidas, se suma la restricción del parrillero hombre y mujer y el toque de queda para menores después de las 10 de la noche.