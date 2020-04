Por presunto abuso sexual cierran hogar comunitario del Icbf en Copacabana, Antioquia

Nueve madres de familia denuncian que sus hijos, menores de cinco años, fueron ultrajados por uno de los profesores del lugar.

Pese que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía los padres aseguran que el proceso está estancado por la cuaterna nacional.

“Por la noche no dormía si no que gritaba: ‘no me toquen, no me toquen’”, relata una de las madres.

“Tiene crisis donde me dice: ‘mamá abrázame que tengo mucho miedo, no me dejes’”, cuenta otra acudiente.

Las madres de los niños presuntamente abusados piden a las autoridades celeridad en las investigaciones y ayuda psicológica para los menores y las familias.

“Pues realmente sentimos que por la cuarentena en la que estamos los procesos están muy lentos, o sea los derechos de los niños están siendo vulnerados”, advierte una de las afectadas.

Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), anunció a través de su cuenta de Twitter el cierre inmediato de este hogar comunitario y pidió que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable. Sin embargo, las familias denuncian poco acompañamiento.

“La alegría que nosotros sentimos frente al cierre de esta guardería fue lo mejor”, comentó una acudiente.

“Yo quiero hacer un llamado, porque ellos son las personas que están supuestamente en la obligación de velar por los derechos de los niños, en este caso las madres nos sentimos muy decepcionadas”, señala una de las afectadas.

Noticias Caracol fue hasta el hogar y ya estaba cerrado. Además, el señalado responsable abandonó el lugar.