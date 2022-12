¿Por qué amenazan con no desfilar en Feria de Flores los silleteros de Santa Elena?

Un proyecto de protección ambiental de la Alcaldía de Medellín busca sacar de la zona a unas 15 familias de esa tradición.

Según David Alejandro García, líder de la vereda Piedra Gorda, la propuesta de la Alcaldía, que conocieron por medio de una carta que les llegó, es que unas 50 familias vendan sus tierras para echar a rodar un proyecto de protección ambiental y de las cuencas hidrográficas del oriente de Medellín.

“Si los campesinos no venden se inicia un proceso de lo que ellos (autoridades) llaman enajenación voluntaria o expropiación. Las comunidades lo entendemos como un proceso de desplazamiento”, le dijo García a Blu radio.

Entre los clanes que se ven afectados hay 15 dedicados a la tradición silletera, que este año celebra 60 años.

Esas familias son respaldadas por la Corporación de Silleteros de Santa Elena, quienes han manifestado que están dispuestos a no salir a las calles en la Feria de las Flores de finales de julio si “se les obliga a abandonar sus tierras”, dijo García.

“Son los 60 años del desfile y no queremos que sea el regalo de la Alcaldía de Medellín”, añadió el líder comunitario.

En el Concejo de Medellín, algunos corporados han manifestado su rechazo a esta propuesta y su defensa a las familias silleteras de la zona.



Estoy seguro que con @ambientemed encontraremos la mejor solución para habitantes de Piedra Gorda (Santa Elena) pic.twitter.com/eC2aITCZpu — Carlos Zuluaga Concejal de Medellín (@carlosazuluaga) April 5, 2017