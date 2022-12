¿Por qué asesinaron a puñaladas a Carmen Tulia, de 78 años, en Aranjuez?

Foto: Archivo

No es un cuento de Gabriel García Márquez, la protagonista no es Nena Daconte y la escena del crimen no es el invierno europeo.

Sin embargo, el hilo conductor de esta historia podría ser el mismo de aquel ‘El rastro de tu sangre sobre la nieve’, el relato que se inventó el nobel de literatura colombiano para contar la historia de una mujer que murió desangrada en un accidente casi que inverosímil.

Es el rastro de líquido vital dejado por una segunda persona en la casa de Carmen Tulia Uribe Rojas, una mujer de 78 años que fue asesinada con un arma blanca en el barrio Aranjuez, en el nororiente de Medellín. [También le puede interesar: Investigan tortura y asesinato de empresaria en Medellín]

Según informó la Secretaría de Seguridad por medio de un informe de homicidios sucedidos en la capital antioqueña, esa no es la única pista que siguen las autoridades para dar con el responsable del crimen.

También tratan de identificar unas huellas digitales dejadas por quien revolcó uno de los clósets de las habitaciones de la vivienda de doña Carmen Tulia, que está ubicada en la carrera 46 con la calle 77 del barrio Campo Valdés.

El cuerpo de Carmen Tulia fue encontrado por su hija a las 6:39 de la tarde del viernes 30 de diciembre. Estaba tendido sobre el suelo.

Después de agredir con el arma blanca a Carmen Tulia, reportaron las autoridades, el agresor huyó sin percatarse que dejó la puerta del lugar semiabierta.

