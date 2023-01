¿Por qué dejaron sin sonido a Orquesta Sinfónica de Envigado en plena inauguración de las fiestas?

Malestar y descontento generó en el público que los músicos solo tocaran tres obras de todo el repertorio que habían preparado para la noche.

Durante esta semana el municipio de Envigado celebra una nueva edición de las Fiestas del Carriel con una amplia programación, sin embargo, un desafortunado hecho empañó la inauguración el pasado sábado, en la que se tenía prevista la participación de la orquesta y varios artistas.

Juliana Giraldo integrante de la orquesta explicó a Noticias Caracol cuál fue la situación que se presentó y lo que ocasionó el descontento de la orquesta: “lo que paso el sábado cuando nosotros estábamos tocando es que hubo unos retrasos, había otro artista y no dio tiempo para que nosotros hiciéramos toda la presentación, pues nosotros simplemente teníamos que acabar pero al momento de bajarnos nos pedían otra y no sabíamos qué hacer”.

Giraldo manifestó que antes de bajarse empezaron nuevamente a tocar pero les apagaron el sonido y la gente empezó a indisponerse, “nosotros no tocamos la última, nos paramos, hicimos la venia y nos bajamos”.

Esto provocó el reclamo de los músicos ya que solo tocaron tres obras del repertorio que tenían preparado.

Sin embargo, la joven manifestó que ellos se sienten muy agradecidos con la alcaldía de municipio y están orgullosos de hacer parte de la orquesta, actualmente Red de Escuelas de Envigado.

Por su parte, Diego Echavarría Giraldo, secretario de Educación y Cultura de Envigado, indicó que fue un hecho muy desafortunado que empañó lo bonito que se quería hacer.

“El sábado tuvimos una dificultad para iniciar el evento de manera puntual, a los chicos no les alcanzamos de decir porque ya estaban en escena pero a quien coordinaba si le dijimos que íbamos a recortar tiempos. Entonces empezó la presentación, ellos terminaron como lo habíamos acordado y el público empezó a pedirles otra, pero cuando iban a empezar la canción los de sonido habían empezado a desmotar y a montar el sonido del artista que seguía”, explicó el funcionario.

Eso fue lo que más malestar ocasionó, "uno lamenta mucho porque empaña lo bonito que empezamos con ese desfile de comparasas y en parte porque somos nosotros mismos de la red de escuelas de música que forma parte de la Secretaria de Educación y los teníamos en cuenta en el acto inaugural y para nosotros han sido muy importantes", indicó Echavarría.

El secretario aseguró a Noticias Caracol que todos los artistas sufieron recorte de tiempo y el evento terminó a las 12 de la noche como estaba programado.

Foto: Alcaldía de Envigado