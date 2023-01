¿Por qué mataron a Areiza? Se enciende polémica por asesinato de falso testigo

Carlos Enrique Areiza, asesinado por sicarios el pasado sábado en Bello, fue el hombre que dio pistas del montaje contra el senador Iván Cepeda.

Por esas declaraciones, Areiza había advertido que temía por su vida y por eso la Corte Suprema ordenó que lo protegieran. No ocurrió y, en cambio, hoy este crimen es piedra de escándalo.

Iván Cepeda, senador de la República, sobre este caso afirma que "en la declaración que él da ante la Corte dice que hay personas que lo están amenazando por estar hablando sobre los hechos que tienen que ver con la falsa imputación que hizo en mi contra".

Según el congresista, Areiza, testigo en varios casos de parapolítica, fue silenciado porque sabía del complot en su contra, orquestado entre otros por el abogado Jaime Restrepo, quien se entrevistó en la cárcel con Areiza.

"El señor Areiza acusa al señor Restrepo de haberle otorgado una especie de cheque en blanco con unas hojas firmadas por él que luego aparecen con un contenido que es una acusación en mi contra", puntualiza Cepeda.

La Corte solicitó investigar estos hechos. Restrepo, más conocido en redes sociales como El Patriota, negó cualquier irregularidad y advirtió que Areiza no solo era un bandido, sino un falso testigo:

“Pues eso dirá ese bandido que en paz descanse. Lo que pasa es que la credibilidad del individuo Carlos Enrique Areiza estaba cuestionada toda vez que ese personaje ya había sido condenado. Es más, se había allanado a cargos por el delito de falso testimonio", afirma.

En medio de la polémica terció el expresidente y senador Álvaro Uribe, quien pidió a la Fiscalía que se aclare cuanto antes este caso: “A raíz de ese asesinato algunos medios de comunicación han expresado que el señor era testigo contra mi persona, y en las redes sociales me han acusado de asesino, por supuesto aprovechando la coyuntura electoral”.

Pero, ¿era Areiza un falso testigo? En efecto, terminó aceptando su responsabilidad en ese delito con ocasión de una declaración que dio en contra del exsenador Luis Alfredo Ramos por parapolítica. No obstante, la Corte Suprema de Justicia cree que fue presionado para aceptar ese delito y por eso pidió investigar lo siguiente:

"Las conductas del fiscal de la Unidad de Falsos Testigos y del Juez 16 Penal de Conocimiento de Medellín en lo que tiene que ver con el cuestionable preacuerdo con Carlos Enrique Areiza por el delito de falso testimonio".

Areiza también fue testigo en el caso contra Óscar Suárez Mira, condenado ya por parapolítica y, de hecho en esa sentencia la Corte le había dado credibilidad cuando declaró: "La masiva votación de Óscar Suárez (…) se debe a la injerencia de las bandas delincuenciales ya desmovilizadas en Bello".

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia le revelaron a Noticias Caracol que Areiza sí iba a ser citado en el futuro para que diera más detalles del complot contra el senador Iván Cepeda, caso que hoy tiene investigado al senador Álvaro Uribe.

