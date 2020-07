¿Por qué se dispararon las muertes y contagios de coronavirus en Antioquia?

El coronavirus en Antioquia tiene en alerta a las autoridades locales, pues el reporte de casos no baja de mil por día y la velocidad de contagio es acelerada. La región pasó de un balance ejemplar a enfrentar grandes retos que dejan, según el reporte del 28 de julio, 394 fallecidos por el COVID -19.

En ocasiones en el transporte público, por ejemplo, no se están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Algunas veces las filas son enormes, no hay distanciamiento social y se ven buses completamente llenos, incluso hay muchos pasajeros de pie.

“Yo vivo en Bello y me toca hacer largas filas para venir hasta El Poblado, todo mundo habla de la huella (señalética), pero hay unos que lo atropellan a uno y no miden las distancias. Espero que todo se componga y la gente siempre use el tapabocas”, manifestó Marleny Sánchez, usuaria del metro.

“Todavía falta, la mayoría lo hacemos muy bien, pero hay unas personas que se toman esto muy a la ligera, piensan que es mentira y la realidad es demasiado fuerte”, lamentó Ómar Montoya, habitante de Medellín.

Para los expertos en epidemiología, el aumento constante de casos en Antioquia en su mayoría se debe al descuido de las personas con las medidas de bioseguridad.

“Hay que tener en cuenta que el comportamiento social es lo que determina el crecimiento exponencial mucho más acelerado o no de esta enfermedad y puede que para esta época haya una disminución de la guardia de las personas frente a los cuidados que hay que tener”, advirtió Juan Camilo Díaz, epidemiólogo.

Publicidad

Otra de las posibles causas sería la apertura temprana de diferentes sectores de la economía.

“Decimos cuarentena estricta y la gente en su trabajo, en el día a día, en conseguir sus recursos diarios, ¿cómo se los garantizamos? Tiene que haber un equilibrio entre lo uno y lo otro y esas aperturas fueron generando el disparo de casos”, señaló Leopoldo Giraldo Velásquez, gerente del coronavirus en Antioquia.

Además, según las autoridades, algunos jóvenes estarían llevando el virus a sus padres o abuelos, lo que ha aumentado la letalidad.

Antioquia llegó a 27.226 contagios el martes 28 de julio, superando al Valle del Cauca y a otros departamentos que al principio de la pandemia registraban preocupantes cifras. Mientras que Medellín registra 14.738 casos de COVID-19, con una ocupación de UCI del 86,3%.

Publicidad

Le puede interesar: