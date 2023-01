¿Por qué tanta intolerancia en las vías? Discusión sin sentido causó aparatoso choque

El hecho ocurrido en Medellín que involucró tres vehículos ha generado conmoción en redes sociales.

Una discusión sin sentido entre los ocupantes de dos automóviles provocó un aparatoso accidente que quedó registrado en video. En la cinta se aprecia el momento en el que es lanzada una fruta desde un vehículo a otro lo que origina una respuesta inmediata del conductor haciéndolo volcar en la vía.

Video revela insólito caso de intolerancia que terminó en aparatoso volcamiento Este caso de aparente intolerancia, conocido en redes sociales ha generado indignación en la población.

“Estamos en una situación muy dura, porque la gente está con una intolerancia muy berraca, no sé, falta como que los organismos de tránsito eduquen más la gente”, manifestó Luis García.

Por su parte, Luis Fernando Soto aseguró, "el organismo de tránsito no se debe limitar a hacer un examen de sus habilidades motrices sino un examen psicológico para ver cómo es la actitud”,

Noticias Caracol consultó un experto para tratar de entender la incidencia de casos de intolerancia en las vías.

“Hay que decir varias cosas lo primero es que los índices de violencia y criminalidad son más altos por la convivencia ciudadana que por los asuntos del conflicto eso quiere decir que tenemos un problema social que tenemos que revisar”, explicó Gustavo Muñoz, antropólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana.

En el aparatoso choque uno de los vehículos afectados no tenía nada que ver con el hecho de intolerancia.

“Si yo no me respeto yo no respeto al otro por eso también en el hogar y en las instituciones educativas nos tienen que enseñar el respeto hacia nosotros mismos para poder respetar al otro”, agregó el experto.