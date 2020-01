Por quitarle una cadena de oro, embarazada fue intimidada con cuchillo en La Estrella

La víctima, que tiene siete meses de gestación, fue sorprendida por dos delincuentes cuando paseaba a su perro.

“Pasó una moto con dos muchachos y se quedaron mirando, yo pensé que era a mi perro, pero me estaban mirando a mí. Ellos se devolvieron, me intimidaron con un cuchillo en el cuello y uno de ellos me dijo que me quedara quieta, que nada más me iban a quitar la cadena”, relató la mujer.

El hecho se registró en el barrio Villa Mira de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. Por fortuna, ambos delincuentes fueron capturados.

“Afortunadamente no sufre afectación ni ella ni el bebé y se logra, gracias a la reacción del cuadrante, capturar a estas dos personas”, indicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

Aunque la madre y el bebé salieron ilesos del hurto, la mujer confesó que sintió una molestia en su vientre.

“En ese momento yo pensé fue en mi niño, porque me dio un dolor bajito e inmediatamente me puse a llorar”, añadió la víctima.

La Policía, además, incautó el arma blanca, inmovilizó la motocicleta en la que se desplazaban los sujetos y devolvió la cadena de oro a la mujer.