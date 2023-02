Por secuestro de fiscales en Tarazá, Antioquia, anuncian cierre temporal de sede de la Fiscalía

Este lunes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció el cierre temporal de la sede de la Fiscalía en el municipio de Tarazá , Antioquia, por el secuestro del que fueron víctimas tres fiscales y una funcionaria de un juzgado de ese municipio.

“Quiero rechazar enfáticamente los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero cuando 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá, en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia”, indicó.

De acuerdo con Barbosa, detrás del secuestro se encuentra alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo en esa zona del departamento y uno de los 16 criminales sobre los que el Gobierno había pedido se levantara orden de captura.

“Después de escuchar a las víctimas, se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’, máximo cabecilla del Clan del Golfo en esa zona, quien tiene orden de captura de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el Gobierno fueran levantadas ”, dijo el funcionario.

Sin embargo, el fiscal recordó que la Fiscalía no accedió a esta solicitud “porque no existe marco constitucional para hacerlo”.

En ese sentido también “se expidió una orden de captura contra alias ‘Gonzalito’ por el delito de secuestro agravado”, agregó Barbosa.

Asimismo, la sede de la Fiscalía en Tarazá será cerrada temporalmente y la atención se trasladará a Medellín por cuestiones de seguridad.

“Ante esta preocupante situación, que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Tarazá, he decidido que temporalmente se cerrara la sede de la Fiscalía en ese municipio y se trasladara la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en ese municipio”, anotó.

Finalmente, el fiscal hizo una grave denuncia, pues aseguró que, según las víctimas, durante su secuestro pasaron por tres retenes de las autoridades que no se habrían percatado de los hechos y por ente no hicieron nada.

“Los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y orden público de esa zona”, indicó.

Es por eso que, de acuerdo con Barbosa, “se citarán a los funcionarios y autoridades de Policía y Fuerzas militares responsables de la seguridad de esa zona de Antioquia para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector”.

Vea aquí las declaraciones del fiscal general: