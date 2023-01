“Por una Colombia justa”: joven marchó 500 kilómetros en busca de encuentro con Duque

Julián Esteban Villegas hizo su propia marcha por Colombia. Recorrió más de 500 kilómetros desde Rionegro, Antioquia, hasta Bogotá, en busca de un encuentro con el presidente Iván Duque.

En medio de las protestas por el paro nacional y masivas movilizaciones, su marcha captó la atención de la comunidad, que le brindó apoyo a cada lugar que visitaba, pues estuvo en 11 departamentos.

Publicidad

“Tengo que agradecerle al Huila y a todo Cundinamarca que estuvo ahí conmigo, sentí el calor de la gente, sentí esa amabilidad, sentí el amor por lo que estoy haciendo. Para muchos puede ser una locura, pero lo hago con mucho orgullo”, expresó.

Julián, joven deportista, documentó su travesía en redes sociales y también evidenció las quemaduras que sufrió por el inclemente sol.

“El cuerpo realmente ya no me daba, pero la mente me lo daba todo”, manifestó.

Publicidad

Agregó que está haciendo esto por amor a su país y un mejor futuro.

“Esto es por Colombia, por un mejor mañana, por un mejor país”, dijo.

Publicidad

Ahora espera que, tras arribar a la capital, lograr reunirse con el presidente de la República.