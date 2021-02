Por vencimiento de términos, queda libre hombre que habría lanzado a su novia desde un noveno piso

Pamela Lorduy tiene 28 años y una dolorosa experiencia que aún le pesa: el hombre que amaba la lanzó, dice ella, desde un noveno piso en junio de 2019 , cuando vivían en Envigado , Antioquia.

Sucedió luego de varias discusiones, las cuales llevaron a que ella abandonara el apartamento que compartía con él.

Pamela sobrevivió a ese ataque, que fue dado a conocer en su momento por Noticiascaracol.com , y logró que el hombre fuera detenido.

Sin embargo, denuncia ella, 520 días después y sin que fuera llamado a juicio, fue dejado en libertad por vencimiento de términos, lo que considera una irregularidad, pues la ley solo permite la detención preventiva durante 120 días, como máximo, si no se surte con el siguiente paso en el proceso judicial.

“Imagínate la escena de yo montarme al metro y encontrármelo. Medellín no es una ciudad muy grande, entonces eso para mí es absolutamente horrible y me desgarra el corazón que esto haya sucedido porque la legislación colombiana no fue capaz de hacer el juicio en los tiempos que dispone”, le dijo la psicóloga Pamela Lordouy a BLU Radio.

Pamela Lorduy contó que sufre secuelas físicas como dolores de columna y cicatrices en su piel; considera que es un milagro volver a caminar.

