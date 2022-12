Por violar norma de día sin carro, sancionaron a 14 conductores cada hora

Foto: Este motociclista fue sancionado por transitar en las calles de Medellín en el día sin carros ni motos.

Una de las medidas más importantes para hacer frente a la crisis ambiental que se vive en Medellín era la de la restricción a la circulación de carros (que transitaran con menos de tres ocupantes) y motos entre las 3 de la tarde del sábado y las 6 de la tarde del domingo -durante 27 horas- por algunas vías de la ciudad.

Con esto, según el alcalde Federico Gutiérrez, se buscaba bajar los niveles de material particulado en el aire que respiran los medellinenses, que ha alcanzado los 127 microgramos por metro cúbico; esto podría afectar la salud.

Pero no solo hubo quienes no aceptaron la invitación y por eso se les multó, además, algunos de ellos tuvieron que ver cómo sus vehículos fueron llevados a los patios.

Según Juan Esteban Martínez, el secretario de Seguridad de Medellín, se impusieron 377 comparendos. Es decir que en promedio, cada hora, fueron sancionados 14 conductores en Medellín por incumplir la restricción.

Además, hubo “161 motos inmovilizadas. Detrás de cada una hay un comparendo y 38 carros fueron inmovilizados”, explicó el funcionario.

Además, aseguró que otros 178 vehículos no se inmovilizaron, y aunque no explicó el por qué, sí dijo que se les impuso comparendo de 344.700 pesos.

También se informó que se realizaron 59 pruebas en controles ambientales y 16 de ellas fueron rechazadas por sus resultados negativos.

No más "chimeneas rodantes"! Esta queda inmovilizada. Estamos haciendo controles en diferentes vías de Medellín. pic.twitter.com/HhgWo8t1bN — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 3, 2016

Federico Gutiérrez aseguró que los recursos obtenidos por estas sanciones, unos 130 millones de pesos, serán invertidos en acciones ambientales e invitó a denunciar a quienes contaminen, en la línea telefónica 445 78 95.

Ante las medidas tomadas por Medellín, para que sus habitantes respiren un mejor aire, ciudadanos de municipios vecinos llaman la atención de sus autoridades.

Señores @MovilidadEnv este bus de @Sotrames1con placa TRC 742 merece revisión urgente. ¿No creen? pic.twitter.com/44xybJ5r2z — Óscar Darío Montoya (@Oscarmon) April 1, 2016