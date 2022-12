Porque su perro orinó en la acera de una casa, anciano fue brutalmente golpeado

En medio del evidente dolor, don Hugo de Jesús de 80 años de edad, es subido a una camilla después del ataque a golpes y patadas, que según sus familiares, le propinó un vecino, mientras paseaba a su mascota en el barrio Belén La Nubia.

Un testigo del hecho relató que “el señor pasaba con su perrito, se hizo pipi en la calle, el otro señor lo trató mal, el señor le dijo que él le limpiaba y siguió caminando y a las dos cuadras el sujeto lo alcanzó y le metió una patada impresionante al perrito y al señor”.

El adulto mayor tendrá que ser operado y por su edad la recuperación, según los médicos del centro asistencial donde permanece hospitalizado, será lenta y prolongada.

Jorge Hugo López, hijo de la víctima, cuenta que al hombre “lo revisaron varios médicos, el ortopedista el concepto que dio es que la fractura que tiene es muy compleja, es a la altura de la cadera que compromete el fémur, que tiene una recuperación de más de tres meses, delicada”.

Suerte distinta corre Twister, el pequeño Beagol limón, a quien don Hugo paseaba y que por orinarse en la calle, podría tener un triste final.

“Por los golpes, una vértebra se comprimió. Están mirando que tan comprometida está y está ubicada en una parte donde el perro no puede caminar. Si el perro no se recupera de esa vértebra no va a tener calidad de vida y lo más probable es que con 15 años no pueda hacer nada, tiene que ser sacrificado”, explica López.

La familia López denunció ante la Fiscalía al vecino de la casa, al que responsabilizan del brutal ataque.