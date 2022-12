Precandidato al Concejo de Bello habría sido asesinado por problemas personales

A problemas personales atribuyen las autoridades el homicidio del líder social y precandidato al concejo del municipio de Bello, José Alirio Prieto.

El homicidio de Prieto ocurrió cuando este se movilizaba en su vehículo particular y fue alcanzado por dos sicarios que le dispararon.

El comandante de la Policía Metropolitana, General José Gerardo Acevedo Ossa, indicó que en el hecho estarían implicadas personas cercanas al líder y que el asesinato habría ocurrido por problemas personales.

“Esperemos que continúe la investigación y más adelante la Fiscalía dará a conocer qué realmente sucedió alrededor de esta muerte”, aseguró Acevedo.

El secretario de Gobierno de Bello, Hugo Alexander Díaz, explicó que la Fiscalía adelanta la investigación para dar con los responsables: “estamos pendientes de mayor información que será compartida en el momento indicado, siempre y cuando no perturbe el proceso como tal para llegar a la captura y judicialización de los sujetos”.

Según el secretario, José Alirio Prieto no tenía amenazas en su contra, ni había solicitado protección.

El líder y precandidato al Concejo residía en zona rural del municipio de Copacabana, pero se dedicaba a la labor social en Bello.

