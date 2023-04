Prensa del América de Cali denuncia agresión y robo por parte de barras bravas del Nacional

Periodistas del equipo de prensa del América de Cali denuncian que en las últimas horas fueron agredidos por un grupo de hinchas del Atlético Nacional en Medellín y que estos mismos sujetos hurtaron varias de sus pertenencias.

Según el relato de las víctimas, fueron más de 20 los seguidores del equipo verdolaga que las agredieron a las afueras de un hotel en El Poblado. Los comunicadores se dirigían a encontrarse con un colega que está hospedado en un hotel cercano.

“Ellos eran miembros de Los del Sur, que de la Banda Pirata, en fin. Y que la intención de ellos no era robarnos, sino herirnos, entonces nuestra compañera forcejeó para evitar que a uno de nuestros compañeros lo apuñalaran”, relató uno de los afectados.

Otra de las comunicadoras del América de Cali manifestó sentirse “muy vulnerable, porque no sabe uno qué hacer, si gritar auxilio, no sabíamos qué hacer, yo saqué toda mi fuerza en defender a mis compañeros y que no les hicieran nada”.

Señalan que no solo los amenazaron con armas cortopunzantes, sino que les hurtaron los equipos de comunicaciones y dinero.

“A uno de nuestros compañeros lo apuñalaron en el brazo y si no es porque otro de nosotros baja con dos policías, hubiera sido peor”, contaron.

La Policía Metropolitana de Medellín capturó a varias personas que estarían implicadas en este hecho. El coronel José Fonseca Barbosa, comandante (e) de seguridad ciudadana, señaló: “Se logra ubicar 20 personas, uno de ellos con arma de fuego, el cual es dejado a disposición ante las autoridades competentes. Los otros 19 ciudadanos son llevados al centro de protección para evitar estas situaciones de intolerancia”.

Los elementos hurtados al equipo de comunicaciones del América de Cali aún no se han recuperado.

Para el partido de este domingo, 600 policías garantizarán la seguridad en el Atanasio Girardot, donde no se permitirá la entrada de hinchas del equipo visitante.

El equipo de la ciudad de Cali se pronunció ante el hecho y envió un mensaje para que el deporte se viva en sana convivencia: “América de Cali rechaza los actos de violencia de los cuales fueron víctimas integrantes de nuestro equipo a quienes les hurtaron sus equipos y los intentaron agredir físicamente. El fútbol debe ser una fiesta y la debemos vivir en paz”.