Preocupación de pescadores por disminución del Cauca aguas abajo de Hidroituango

La incertidumbre se apodera de quienes que encuentran en el río un sustento para su vida diaria.

"Si no hay cause, no hay pescado, entonces los pescadores van a pasar una situación muy dura", manifestó Leonardo Ortega, habitante de Caucasia, uno de los municipios en la zona de influencia aguas abajo del proyecto Hidroituango.

Este miércoles luego del cierre de la compuerta, horas después se empieza a evidenciar la disminución del río, se estima en las próximas horas el nivel siga descendido.

"El pescado se muere por falta de oxígeno y toda la pesca se perdería en esta región del Bajo Cauca", señaló José Fernández, pescador.

La economía de la región del Bajo Cauca, depende en gran medida de la pesca y la minería. El comercio ya empieza a sentir los efectos de la contingencia.

"En estos momentos no hay peces, y todos estos pescadores que vivían de esto día a día, que vivíamos porque yo también hago parte de esta comunidad, nos hemos visto afectado, la economía, los niños, hoy ninguno de ellos tiene para regalarle a sus hijos los cuadernos", indicó Adalberto Durango, habitante de Caucasia.

Entre tanto las autoridades están en alistamiento de primer grado, mientras que con sobrevuelos vigilan el comportamiento del caudal del río.

En contexto: Hidroituango, un león dormido que provoca temor entre sus vecinos Estas son las poblaciones afectadas por la emergencia en Hidroituango