Preocupación en Medellín por demora para terminar la fase 1 de vacunación COVID

Hay preocupación en Medellín porque aún no culmina la primera fase de vacunación contra el coronavirus COVID-19 . Se conoció que todavía faltan 18.762 ciudadanos por inocular. Esa cifra obedece a adultos mayores y profesionales de la salud.

Andrea Uribe, secretaria de Salud de Medellín explicó por qué no se ha cumplido con el calendario y cuándo comenzaría la segunda etapa de inmunización.

“Desde el Plan Nacional de Vacunación se preveía en varios indicadores que no iban a permitir llegar al 100% de una manera rápida, pero no quiere decir que no vamos a llegar a ello. Se estipula en las metas el 70% de mayores de 80 años y 90% de talento humano en salud. Medellín está lista para iniciar la etapa 2 de la primera fase. Esperamos que lleguen los biológicos”, aseguró.

Mientras avanza el proceso de vacunación, también los contagios. En el último reporte del Ministerio de Salud se registraron 890 casos nuevos.

#ReporteCOVID19 18 de marzo:



4.433 recuperados

5.139 nuevos casos

138 fallecidos



Muestras: 46.093

PCR: 27.815

Antígeno: 18.278



Total:



2.216.945 recuperados

2.319.293 casos

61.636 fallecidos

12.142.887 muestras procesadas

32.978 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/4q71JWi9a0 — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 18, 2021

Medellín presenta una ocupación de camas de UCI del 70%.