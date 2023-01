Preocupación por amenazas a estudiantes de un colegio de Belén en Medellín

Atemorizados permanecen varios padres de familia del colegio Yermo y Parres del barrio Belén al occidente de Medellín, por presuntas amenazas que han recibido sus hijos.

“Al parecer había unos jóvenes externos al establecimiento educativo y por eso hoy estamos acá verificando la información. Vamos a hablar con los padres y estudiantes para saber qué fue lo que sucedió y si está pasando no vamos a permitir que actores armados amedranten a los estudiantes”, señaló Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín.

Se conoció que las amenazas habían tomado forma cuando supuestamente integrantes de los llamados Chivos trataron de intimidar y hurtar las pertenecías de varios estudiantes, según cuentan algunos padres de familia, los jóvenes reaccionaron protegiéndolas.

“Habían venido unas personas armadas en las horas de la tarde del viernes y habían amenazado a los muchachos de noveno y cuando vino la policía ellos arrojaron las armas por la canalización”, dijo Xiomara Gallo madre de familia.

Para Yanet Jiménez, la situación es preocupante “porque ya uno no los puede mandar solos al colegio, hay que sacar el tiempo para ir a llevarlos y recogerlos”, aseguró.

Las autoridades investigan la procedencia de las supuestas amenazas y no descartan peleas juveniles.

Mientras se establece lo ocurrido, la Alcaldía trabaja en el colegio con el programa Entornos Protectores, y hace presencia constante personal de Infancia y Adolescencia.