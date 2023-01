Preocupación por misteriosa muerte de bagres de gran tamaño aguas abajo de Hidroituango

Autoridades del departamento investigan la situación reportada hace cerca de tres meses por pescadores que viven de los ríos Nechí y Cauca.

La alerta en la que están las comunidades ribereñas del Bajo Cauca antioqueño es por cuenta de la misteriosa muerte de una especie de bagres de gran tamaño.

El fenómeno que se presenta hace cerca de tres meses en los ríos Nechí y Cauca, aguas abajo de Hidroituango, tiene desconcertados a los pescadores, quienes pasaron de la alegría de pescar con facilidad a individuos de esta especie, a encontrarse con una extraña apariencia en los peces.

“En estos momentos llevamos trabajando por lo menos dos o tres meses con estas comunidades y con nuestros aliados como la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca (Aunap) y con nuestras universidades para poder tomar muestras de los individuos y determinar cuál puede ser la posible causa de muerte o qué es lo que está generando que esta especie específicamente esté presentando estos eventos a lo largo del río”, explicó el Arbei Osorio Restrepo, subdirector de Regionalización de Corantioquia.

A pesar de los reportes de los pescadores, Osorio manifestó a Noticias Caracol que no hay un balance sobre el número de individuos muertos a la fecha.

El funcionario señaló que se han realizado monitoreos de calidad del agua en el río Nechí y en el río Cauca, “para que paralelamente con los resultados de análisis de tejidos en peces, se pueda plantear una hipótesis de lo que está pasando”.

La alarma se hizo evidente cuando los pescadores veían una gran facilidad en la pesca de estos individuos, pero luego se dieron cuenta de que los peces “venían presentando una pigmentación amarilla en su piel, algunas manchas y eso fue lo que prendió la alerta”, agregó Osorio.

Este fenómeno del que no se tienen precedentes, “puede ser producto de un proceso de contaminación, puede haber deterioro de ecosistemas específicos, que son altamente sensibles en el Bajo Cauca y puede estar asociado a eso”, indicó el experto.

Sin embargo, por el momento, señaló que no se puede afirmar que tenga relación con el proyecto Hidroituango.

“En este momento con la información que tenemos sería irresponsable lanzar alguna hipótesis referida a Hidroituango y a cualquier condición asociada con el proyecto”, puntualizó el funcionario de Corantioquia.