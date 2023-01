Preocupante advertencia de la Fiscalía por hacinamiento en las URI

Néstor Humberto Martínez le anunció al director del Inpec que sino actúa frente a la sobrepoblación carcelaria “será imposible capturar más delincuentes”.

La preocupación en la Fiscalía es porque las Unidades de Reacción Inmediata (URI) no dan abasto con tantos detenidos.

En las últimas horas se conoció una carta de NHM en la que asegura que no se harán más capturas en nueve departamentos y en ciudades como Medellín.

Con esto se corre el riesgo de que el personal de CTI no haga más capturas en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío y Risaralda, lo que acrecentaría el problema de orden público.

“Pese a los reiterados requerimientos de la Fiscalía General ha elevado ante el Inpec desde el año anterior, no se ha obtenido una solución eficaz a esta problemática, al punto que en estos momentos será imposible que la Fiscalía pueda continuar llevando a cabo capturas”, en los lugares citados, dice la carta.

Al respecto, reaccionó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien pidió que no se suspendan los operativos.

“La petición mía sería a que no se suspenda, sí me parece bien la alerta que hace el fiscal, que de continuar la situación así pues se frenarían todas las operaciones contra las estructuras criminales. Pero esta situación la hemos vivido durante tres años, el mismo fiscal ha dicho en tres o cuatro oportunidades que hay que echarle llave a la Fiscalía (no enviarle más presos). Es un problema de vulneración de derechos de las personas que están detenidas en condiciones que no son las correctas”, dijo Gutiérrez.

“Estamos perdiendo una operatividad muy grande porque muchos de los policías que deberían están en la calle haciendo operativos cuidando a la ciudadanía, están en las estaciones cuidando presos, eso no tiene sentido”, añadió.

La situación, según el defensor de derechos humanos de la población carcelaria Jorge Carmona, se repite en URI y estaciones de policía.

“Solo en La Candelaria, en el centro de Medellín, hay 338 personas, en un lugar en el que solo caben 80.

Las cifras de la Fiscalía son preocupantes también: en sus salas de paso hay 926 personas cuando tienen capacidad para 686. En Medellín caben 35 personas y hay 86; en Bogotá hay capacidad para 200 y tienen 400; en Atlántico hay capacidad para 50 y hay 80.

A raíz del hacinamiento, han estallado riñas relacionadas con la convivencia en los centros improvisados de reclusión.

En menos de dos semanas han ocurrido tres amotinamientos en búnker de la Fiscalía en Medellín