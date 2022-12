Preocupante cifra: más de la mitad de los medellinenses tendrían problemas de sobrepeso

Según el más reciente estudio efectuado por la alcaldía de la capital antioqueña, el 51 por ciento de la población padecería de malos hábitos alimenticios.

“La obesidad es un problema multicausal y hay que considerar que lo que genera el exceso de peso es el desbalance o el exceso energético que consumimos en el día y ayudado a la falta de actividad física”, manifestó Sandra Restrepo, experta en nutrición de la Universidad de Antioquia.

En la calle, los paisas son conscientes de lo mal que se están alimentando.

“Somos gente que comemos mucha grasa en exageración y muchas harinas”, señala Saúl Ciro, habitante de Medellín.

Los expertos descartaron que el consumo de la tradicional bandeja paisa sea el factor determinante para que la población sufra problemas de peso.

El Vaticano le dijo no a la bandeja paisa: esto es lo que el papa... “La bandeja es algo que consumimos a la semana, pero que no es de todos los días, entonces pensar que es la bandeja por su carga calórica, estamos diciendo que no se puede consumir todos los días y no estaría bien desestimular nuestra cultura”, añadió la experta en el tema.

Otro de los datos que arrojó el estudio es que por lo menos el 20 por ciento de las personas con problemas de sobrepeso, en Medellín, son menores de edad.