¡Preocupante! En promedio, cada dos horas se roban una moto en Medellín

Froilan Aristizábal podría tener el récord de la persona a la que más veces le han robado motos en Medellín: cinco.

La última vez fue hace una semana, y no ha podido recuperarla.

“Gracias al GPS se logró recuperar dos veces. La última vez, por la reacción tardía que se tuvo, no se logró”, explicó Froilan.

Como él, Medellín tiene cientos de víctimas. El robo de este tipo de vehículos se disparó en la ciudad, sobre todo en el último mes.

“Se roban diariamente 13 ó 14 motocicletas. En eso hay un llamado de atención del alcalde (Federico Gutiérrez) a las autoridades y se viene enfatizando en los sitios donde ocurren estos hechos normalmente”, dijo Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín.

Sin embargo, Noticias Caracol conoció que el número de robos sería más alto, pero hay un subregistro de personas que no denuncia o paga rescate para que les devuelvan sus vehículos a los delincuentes en una especie de secuestro de automotores.

Pero cifras de la Fiscalía indican que en la ciudad durante la semana del 23 al 29 de septiembre hurtaron 90 motos: 20, en La Candelaria (centro); 14, en Robledo; 10, en San Javier (Comuna 13); 7, en Manrique; y otras 29, en el resto de la ciudad. En promedio, se reportó la desaparición de 1 moto cada dos horas.

Al respecto, Villegas dijo: “Esperamos que en los próximos días con algunas actuaciones de las autoridades podamos iniciar la disminución del hurto de motocicletas en Medellín”.

Durante el mismo lapso, en otros municipios del área metropolitana, según la Fiscalía, se robaron 18 motos.

De acuerdo con las autoridades, el robo de estos vehículos es una nueva renta ilegal para las estructuras delincuenciales que captan dinero vendiendo los repuestos de las motocicletas robadas.