Preparan ‘quirúrgico’ cierre de casa de máquinas en Hidroituango

Alistan detalles para uno de los hitos que definirá el futuro de la mega obra y toman medidas para preservar las vidas de comunidades y empleados.

Por ejemplo, en el pozo de compuertas, una grúa y casi 24 trabajadores ultiman detalles para el cierre del ingreso de agua número dos.

A partir de este martes 15 de enero a la media noche, sólo los encargados del cierre podrán ingresar a la obra. Los demás obreros, técnicos y profesionales serán evacuados.

“Se hace el cierre desde las 6:00 de la mañana y las 48 horas siguientes después no habrá un solo trabajador en la obra”, aseveró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Desde ese momento, el transporte terrestre será interrumpido. Sólo seis horas después de la maniobra, Ituango tendrá transporte fluvial, a través de los dos ferris y las lanchas.

“A partir de un día o a lo sumo dos días se restablecerá la movilidad a través del proyecto, con las caravanas que ya todo el mundo está acostumbrado a ellas, no obstante si en esas seis horas identificamos un riesgo o necesidad de transportar a una persona o una enfermedad que requiera traslado, tenemos disponible un helicóptero del Ejército”, explicó Róbinson Miranda, director ambiental y social de Hidroituango.

Los niveles de alerta no cambian; habrá presencia de 120 militares por si hay una urgencia. Adicionalmente se tomarán medidas preventivas: extracción de arena al borde del río y con la navegabilidad, mientras se efectúa la complicada maniobra de cierre.