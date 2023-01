Preparativos para la entrega del V Premio Biblioteca Narrativa Colombiana en Medellín

La entrega del galardón permite que niños, jóvenes y adultos de la ciudad conozcan y conversen con uno de los finalistas de este año.

En el marco del Hay Festival y horas previas a la entrega del V Premio Biblioteca Narrativa Colombiana cerca de 60 niños, jóvenes y adultos de sectores vulnerables de la ciudad fueron invitados para cumplirles el sueño de conocer y conversar con uno de los autores finalistas de este premio.

Nicolás Arboleda Salazar, beneficiado de la Fundación Ratón de Biblioteca, dijo que "para mí es uno honor muy grande porque es un autor que trae toda la guerra en Colombia hacia un libro y que además lo presta para que nosotros lo podamos leer, adultos, niños, niñas y jóvenes".

Juan Miguel Álvarez, finalista del V Premio Biblioteca Narrativa Colombiana fue el autor que les cumplió la cita a estos niños, a quienes les dio a conocer su obra ‘Verde tierra calcinada’.

“Lo que he tratado de hacer es convencerlos de que tienen un futuro en la literatura y que hay una vida en la escritura y que si tiene una pequeña llama literaria adentro que no la dejen apagar", manifestó el escritor.

Los niños y adultos que asistieron al conversatorio, durante un año han vivido un proceso formativo en el que han adquirido herramientas para proyectarse como futuros escritores y ya incluso han realizado sus primeras publicaciones.

El conversatorio fue liderado por Jerónimo Pizarro, uno de los jurados encargados de elegir la obra, quien adelantó detalles de cómo fue la elección del ganador, cuyo nombre será revelado hoy a las 6:30 p.m. en EAFIT

"Este premio además pone en competencia a la ficción y a la no ficción y había todo tipo de dilemas y de lecturas de lágrimas producidas por unos libros y por otros", dijo.

El galardón que tiene como finalistas a los autores Ricardo Silva Romero, Luis González Sarmiento y Juan Miguel Álvarez es apoyado por Caracol Televisión, Grupo Familia y la Universidad EAFIT.

Al respecto, el escritor Héctor Abad Faciolince, manifestó: “Las cosas nacen chiquitas y van creciendo. Estamos muy contentos de que el premio de Biblioteca se consolide, que tanto Caracol como Familia lo sigan apoyando, cada vez hay más editoriales, más escritores que participan, más lectores que lo siguen y que quieren ver cuáles son los nominados y los finalistas. Lo que nosotros queremos es promover la lectura y estimular a los escritores y a la editoriales y espero que lo estemos logrando".

Foto: @EAFIT