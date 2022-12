¡Prepárese! Este jueves no habrá agua en algunos barrios de Medellín y Envigado

Foto: Archivo.

Varios barrios de Medellín y Envigado estarán sin servicio de agua este jueves.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que las interrupciones se harán, en Medellín, para hacer mantenimiento en una red de acueducto y en Envigado, para realizar mantenimiento en una de las redes.

Si usted vive o trabaja en estos sitios, prepárese para que no lo cojan ‘fuera de lugar’:

En Medellín, 7.846 instalaciones de los barrios San Isidro (Medellín), La Rosa, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas estarán sin agua entre las 10 p.m. del jueves 18 de agosto y las 3 a.m. del viernes 19 de agosto.

· De las calles 87 a 89 entre las carreras 46A y 50A.

· De las calles 89 a 98 entre las carreras 45A y 50.

· De las calles 97A a 99 entre las carreras 49 y 50A.

En Envigado, 9.018 instalaciones de los barrios La Pradera, Uribe Ángel, El Esmeraldal, La Sebastiana, La Inmaculada, Loma de Las Brujas, El Chingui, Loma del Atravesado, Zúñiga, San Lucas, Las Orquídeas y Alto de Misael no tendrán servicio de agua entre las 8 p.m. del jueves 18 de agosto y las 4 a.m. del viernes 19 de agosto. Además, las instalaciones del Consumo, Éxito y Bancolombia ubicadas en la zona.

· De las calles 18A Sur a 23 Sur entre las carreras 25B y 38.

· De las calles 24 Sur a 25 Sur entre las carreras 27 y 41.

· De las calles 26 Sur a 36 Sur entre las carreras 26D y 29.

· De las calles 36A Sur a 36D Sur entre las carreras 27 y 27G.

· De las calles 36D Sur a 37 Sur entre las carreras 27A y 27G.

· De las calles 38B Sur a 39D Sur entre las carreras 24D y 25.

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.