Presidenta del Concejo de Ituango tuvo que huir por continuas amenazas en su contra

Hasta la puerta de su casa llegaron desconocidos para darle un ultimátum para que dejara el municipio junto a su familia.

Mary Jaenis Castrillo, líder y presidenta del Concejo de Ituango denunció que desde el 21 de marzo del año pasado viene recibiendo amenazas contra su vida.

“He dado parte a las autoridades competentes para que se me brinde seguridad y poder ejercer desde el municipio, pero la Unidad Nacional de Protección me dice que es leve y nuevamente sigo teniendo las amenazas verbales y vía teléfono”, indicó Castrillo a Noticias Caracol.

Dice que teme por la seguridad de sus padres e hijos.

“Personalmente llegan a mi casa, me dicen que son un grupo bastante numeroso, que no me quieren ver en el municipio, que no quieren mis discursos y que soy una de las mujeres más fastidiosas de Ituango”, aseguró.

Ante esto la Gobernación de Antioquia informó que le brindarán apoyo, mientras explicaron quiénes serían los responsables de las amenazas.

“Allí opera el frente 36 y 18 de las Farc, también el Clan del Golfo y un grupo que se salió que son Los Caparrapos, todos estos grupos están enfrentados por las rutas del narcotráfico, por la cosecha de la coca que está en su furor”, señaló Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia.

Solo en Ituango hay cerca de cinco líderes amenazados, entre ellos el alcalde del municipio quien ya cuenta con un esquema de seguridad.

