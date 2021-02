Presidente Duque descarta intervención de EPM como sugirió Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe prendió la polémica sobre el futuro de Empresas Públicas de Medellín (EPM), en medio de reciente crisis por cambio de gerente.

“El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el gobierno corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando. Mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores”, dijo el exmandatario.

El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el Gbno Corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando.



Mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 7, 2021

Propuesta que este lunes rechazó el presidente Iván Duque.

“Frente a esa hipotética propuesta hay que responder que no existe a hoy causal de tomas de posesión de la empresa, hoy no existen causales de intervención”, manifestó el mandatario.

Durante una entrevista a Radio Nacional, el presidente explicó las razones para no intervenir EPM.

Publicidad

“Hacer una intervención sin causal sería ir en contra de la ley 142, porque no hay una falla en la prestación del servicio, no existen en este momento razones financieras para una intervención y además no hay ninguna manifestación por parte de la empresa de incapacidad de prestar el servicio”, indicó.

Una polémica que parece dejar en claro nuevamente una amplia diferencia de criterios entre el mandatario y el expresidente Uribe, líder del partido de gobierno.

La polémica alcanzó todos los niveles e incluso el senador Gustavo Petro se refirió a la misma y lo hizo para hablar, según él, de supuestos responsables.

“Es obvio que una empresa como EPM a la que meten en una obra como Hidroituango , y que la privatizan de facto, transfiriendo el dinero público a grupos empresariales, tiene que salir golpeada, pero el responsable de eso se llama Uribe y sus amigos, Fajardo y sus amigos”, comentó Petro.

El presidente tiene más argumentos para no intervenir EPM: advierte que provocaría estrés en el sistema financiero y que el remedio podría ser peor que la enfermedad.