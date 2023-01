Presos en la cárcel Bellavista confeccionan ropa para bebé en iniciativa de reinserción social

Las prendas luego son comercializadas por una empresa antioqueña, que, a través de capacitaciones en costura, les permiten a los reclusos sentirse productivos.

“Conocimos las historias de vida de estas personas y los quisimos apoyar desde el principio, desde el nacer hasta el renacer”, comentó José Iván Arteaga, gerente de Bebés Estrella.

Alrededor de dos mil prendas para recién nacido son distribuidas mensualmente por estos emprendedores que, desde hace cuatro años, realizan una labor social de impacto.

“Los pensamientos que ellos traen de la calle a cuando ya llevan tres, cuatro meses con nosotros, la mentalidad les va cambiando por completo”, expresó Soreny Henao, jefe de producción de la empresa.

Quienes están privados de la libertad y cumplen condenas de más de 30 años, reconocen que con este proceso y el programa libera del Inpec, intentan dejar atrás el pasado y rehacer sus vidas.

“En realidad es muy bueno porque le enseñan a trabajar a las personas. Aquí hay mucha gente que no sabe ni manejar una máquina, aprenden y se vuelven buenos operarios para salir a trabajar a la calle, para que no tengan que salir a robar o hacer cosas malas”, señaló Dayro Alexander Giraldo, recluso en Bellavista.

La jornada empieza a las 5:30 a.m. Por tres días de trabajo, a ellos les rebajan un día de pena y por un año completo, tres meses.

“Ha sido algo muy satisfactorio para mí porque me estoy superando como persona y como ser humano para la sociedad, para enmendar mi error, mi delito”, dijo Sandro Cardona, recluso en la cárcel Bellavista.

Son varios quienes han salido de la cárcel directo a comprar su máquina de coser para seguir trabajando para esta empresa que espera contar con un espacio para recibirlos, más adelante, como empleados.

“Tienen un sentido muy grande de pertenencia por Bebés Estrella. En este momento, el 90 por ciento el sueño es salir y montar su taller”, indicó Henao.

Iniciativas empresariales como ésta son un claro ejemplo del compromiso y la responsabilidad social que tienen los emprendedores con la población carcelaria, no solamente de Antioquia sino de todo el país. Un compromiso que permite pensar en proyectos de vida que están dimensionados desde el trabajo honesto y la libertad.