Presunto asesino de la niña en Aranjuez se quitó la vida tras lanzarse de los Juzgados de Medellín

Los hechos ocurrieron previo a la audiencia de solicitud de legalización de captura en el edificio de los juzgados en La Apujarra, en Medellín.​

La diligencia judicial estaba programada para las 2:00 p.m. en la sala 3 del piso 16 del edificio José Félix de Restrepo y sería presidida por el Juzgado 42 Penal con Función de Control de Garantías de Medellín.

Ómar Andrés Henao, presunto responsable del asesinato de Leidy Laura Burgos Chancí, se encontraba en el piso 25 de dicho edificio a la espera del desarrollo de la audiencia.

Según las primeras versiones, el detenido -aún esposado- estaba bajo custodia de hombres de la Sijín, quienes iban a trasladarlo a la diligencia cuando tomó la decisión de lanzarse por una ventana.

"Lo hizo al salir de las oficinas de la Defensoría. Ocurrió cuando vio abierta una ventana de la oficina de Asistencia Social", dijo una fuente que estaba cerca del lugar de los hechos.

Noticias Caracol conoció que tras lo sucedido, los investigadores que le habían dado captura el pasado lunes a las 3:00 p.m. en una casa de una familiar en el barrio El Popular, en el nororiente de la capital antioqueña, procedieron a informar a la fiscal del caso.

La funcionaria, que iba a imputarle a Henao el delito de feminicidio agravado conexo -ya que la víctima era la hermana de su expareja sentimental-, fue enterada de lo sucedido en la puerta de la sala de audiencia.

La noticia conmocionó a decenas de funcionarios judiciales que a esa hora adelantaban sus labores.

El cadáver de Henao, quien tenía de 37 años, fue levantado por peritos del CTI: en su caída sufrió múltiples fracturas y laseraciones.

Los hechos que llevaron a Henao a ser detenido sucedieron el pasado sábado en el barrio Aranjuez, comuna 4 de Medellín.

Esa tarde, Leidy Laura Burgos Chancí fue hallada sin vida por su padrastro en la casa donde vivían: un hombre la había atacado con un arma blanca a la altura del cuello.

Aunque Henao fue visto por la Policía y capturado tres horas después de lo sucedido, un juez de control de garantías de la ciudad tuvo que dejarlo en libertad porque no encontró legalidad en el procedimiento de captura porque la aprehensión no fue en flagrancia.

La Fiscalía informó que al momento de la detención, las prendas de vestir de Henao “presentaban manchas de una sustancia roja, al parecer sangre”. Además, Noticias Caracol conoció que tenía rasguños en su rostro y cuello. Investigan si fueron provocados en un desesperado intento de defensa por parte de la pequeña Leidy Laura.

Tras lo sucedido la tarde de este martes, no fue posible la realización de la audiencia por lo cual se extingue la acción penal.

El próximo jueves 27 de abril se llevará a cabo, desde las 4:00 p.m., una marcha por parte de la comunidad del barrio Aranjuez, en Medellín, como rechazo al asesinato de la menor.