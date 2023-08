Presunto caso de negligencia médica en Sabaneta, Antioquia, habría cobrado la vida de una mujer

En Antioquia, las autoridades investigan un presunto caso de negligencia médica a una mujer de 51 años, quien buscó ayuda por un fuerte dolor y otros síntomas. Su familia denuncia que no fue atendida a tiempo y murió.



La occisa, identificada como Liliana Ceballos, llegó al Hospital San Venancio Díaz de Sabaneta, Antioquia, en busca de asistencia médica, al parecer por un fuerte dolor.

Un paciente grabó con su celular cómo, aparentemente, tres auxiliares de enfermería no habrían actuado de manera inmediata para atenderla. Horas después, Liliana Ceballos murió.

“Fueron muy indolentes con ella y yo siento mucha indignación porque no me parece justo que dejen morir a una persona bajo esas condiciones. A ella le pasaba el personal médico por el lado y prácticamente la ignoraban”, señaló Nelson Restrepo, uno de los hijos de la mujer fallecida, quien aseguró que se pudo hacer más por su mamá.



Marcela Restrepo, otra hija de Liliana, también se refirió a la muerte de su madre.

“Yo no he podido ver el video, no creo que lo vea. Lo he escuchado un poco, los quejidos, lo he visto borroso en los medios de comunicación, pero no he visto el video realmente porque es demasiado impactante y la verdad da mucha impotencia, pero los hechos los tengo muy claros”, dijo.

A través de un comunicado por parte del Hospital San Venancio Díaz, el centro médico compartió que apartaron del cargo al personal de enfermería, ya que su actuar es contrario a las políticas y valores institucionales.

Las autoridades están investigando el caso para esclarecer lo sucedido.