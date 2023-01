Presunto feminicida de joven en Medellín ya había sido denunciado por intento de homicidio

Una grave denuncia hizo la mamá de Gina Paola Bocanegra, la joven asesinada en Medellín durante la madrugada del pasado lunes. Según la madre, su hija ya había denunciado al señalado de asesinarla, por intento de homicidio.

“Ya la había apuñalado y se le hizo una denuncia a él por Fiscalía, él tenía ya orden de captura por lo que le hizo a mi hija, pero nunca hicieron nada”, dijo Bleidys Hernández, madre de Gina Paola Bocanegra.

En medio de su dolor, la mujer dio detalles de la tragedia que hoy vive su familia.

“Hace como año y medio había pasado eso, yo le había dado a la fiscal fotos, todo yo lo había mandado para allá. Pero ella dejó el caso a un lado cuando se dio cuenta de que mi hija volvió con ese muchacho”, contó la madre de la víctima.

La mujer de 22 años fue asesinada a escasos 10 metros de la casa de su mamá. Un video donde se ve al victimario apuñalándola por la espalda es pieza clave en la investigación.

“El hombre se quedó esperándola en un local comercial aledaño. Cuando salen del lugar, la víctima y el victimario se van por un callejón hacia su vivienda y en el recorrido, el hombre le habría propinado a su pareja sentimental múltiples lesiones con arma blanca”, indicó Ricardo Romero, director seccional de fiscalías de Medellín.

La mamá de Gina asegura que su hija volvió a convivir con el hombre por intimidaciones: “Que me la iba a picar, a enterrar, que nadie se iba a dar cuenta que él la mataba. Él me dijo una vez peleando, que me iba a dar donde más me dolía, nunca me imaginé que fuera quitándole la vida a la hija mía. Él tiene ahora que pagar, así como estoy sufriendo yo, que sufra también”, exclamó la mujer.

Luis Alfonso rivera, compañero sentimental de Gina Paola, se presentó ante las autoridades, pero no aceptó el cargo de feminicidio agravado. El señalado feminicida fue enviado a la cárcel.