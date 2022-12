Presunto ladrón se lanza a una quebrada al verse atrapado por una turba

La Policía rechazó que la comunidad tomara la justicia por su propia cuenta. El hombre, acusado de robarse una billetera, fue atacado a piedra y con palos.

Los hechos sucedieron en inmediaciones de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en la canalización de la quebrada La Hueso.

"En la cabeza no, en la cabeza no, se escucha que dice una de las personas que cercan al presunto delincuente y que quedó grabado en un video aficionado que se hizo viral en redes sociales.

MIentras tanto el hombre trata de salir del agua, que le queda al cuello. En ese momento, otras personas piden que no le golpeen.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pidió a la comunidad en una rueda de prensa que confíe en la justica

"Se adelanta todo el trabajo judicial. La recomendación acá es a que las personas no tomen la justicia por sus manos. Debe ser puesto en manos de las autoridades correspondientes y la justicia será la que determine la responsabilidad del individuo.