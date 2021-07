Presuntos abusos sexuales en jardín infantil de Medellín: desgarrador testimonio de una mamá

Las mamás de 14 niños denunciaron que sus pequeños habrían sido víctimas de abuso sexual en un jardín infantil de Medellín a cargo del Instituto de Bienestar Familiar. La Fiscalía ya está tras la pista del hombre señalado de este atroz delito.

Se trata de un centro llamado Pequeños Exploradores, del programa Buen Comienzo, ubicado en la comuna Santa Cruz, nororiente de la ciudad, y operado por Coomulsap. En el lugar atendían a 72 niños.

Una mamá habló con Noticias Caracol sobre el caso.

“Muchos niños decían: el señor me lleva al baño, el señor me recibía en la puerta, muchas cosas que no debía hacer. Cuando llegó un hombre, hicieron una reunión y dijeron que él no iba a tener comunicación con ninguno de los niños, pues es la persona de la cocina. Hay niños que les han mostrado la foto y se han alterado, otros que sí dicen que les invitaba a jugar, o sea cosas que no debe hacer, y lo que decimos es ¿dónde estaba la profesora?”, detalla la mujer.

Son muchos los interrogantes que estas familias se hacen hoy, pero de las cuales tienen pocas respuestas. Incluso se cuestionan el por qué apenas hasta este miércoles se les informó de dos casos de abuso que se habrían registrado el pasado 20 de junio. Dicen que fue gracias a los medios de comunicación que se enteraron de lo que ocurría. Además, denuncian trabas en el proceso.

“Nos dijeron que fuéramos al hospital, no atendían los niños, no aplicaban el Código Fucsia, entonces ya desde Fiscalía nos dieron una carta que les ordena por lo menos revisarlos y activar el plan fucsia”, expresa la mamá.

Desde el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín condenaron el hecho, y dijeron que ya se abrió una investigación administrativa y que el hombre señalado es un tercero que no trabaja para el programa.

“Duele, compunge, aflige, desata rabia, o sea es algo que como ser humano no aceptamos, no toleramos, rechazamos profundamente. Que el empleado haya entrado en contacto es una falla lógicamente en la atención del servicio y verificaremos si se presenta dentro de la investigación administrativa que adelantamos”, señala José Wilmar Sánchez, director del programa Buen Comienzo.

“Nuestro equipo acompaña a los niños, niñas y sus padres al centro de atención integral Caivas para la atención de violencia sexual con el fin de activar la ruta establecida en estos casos y brindar atención médica y acompañamiento psicosocial”, indica Liliana Pulido, subdirectora general del ICBF.

La Fiscalía ya inició la investigación de este aberrante caso en el jardín infantil de Medellín.

“Si no hay una orden de captura esta persona puede huir, puede irse del país, ya que esto es un tema de urgencia, que le toca a la Fiscalía meterle el acelerador, ir ante un juez de control de garantías, solicitar la respectiva captura”, subraya Óscar Santamaría, abogado penalista.

El señalado fue apartado de su cargo mientras avanzan las investigaciones.