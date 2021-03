Primero le chocan el carro y luego le sacan pistola: denuncian nueva modalidad de robo

Una joven, quien prefirió ocultar su identidad por seguridad, denunció en Noticias Caracol lo que sería una nueva modalidad de robo a conductores en Medellín .

Según el relato de la víctima, mientras transitaba por la autopista Sur le atravesaron un vehículo para provocar un accidente y, en cuestión de segundos, motorizados armados la abordaron y le quitaron el dinero que acababa de retirar.

“Yo iba manejando, llega un carro que estaba delante de mí, reversa y me choca; en ese momento llegan dos personas en una moto, tocan el vidrio del carro con un arma para que yo baje la ventanilla. Cuando yo bajé la ventanilla me dicen inmediatamente que les pasara la plata e insistían: ‘la plata, la plata’. Yo cogí mi bolso y ellos sacaron la carterita en la que yo tenía la plata que recientemente había retirado del cajero”, narró la joven.

Aunque el atraco fue en una de las vías más concurridas de la ciudad, la víctima no pudo escaparse de los fleteros. Lo peor es que el atraco no quedó registrado en las cámaras de seguridad de las autoridades por ser un punto ciego.

“Me dijeron que no dijera nada ni me bajara del carro porque me podían matar. Se fueron y cuando miré el carro que me había chocado ya no estaba”, detalló.

Publicidad

Las autoridades insisten que, pese a las denuncias, esta modalidad de hurto, conocida como fleteo, ha disminuido en la ciudad. Sin embargo, la percepción ciudadana es otra y más cuando casos como este se hacen tan visible.