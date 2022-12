Principales cárceles de Antioquia no reciben más presos por hacinamiento

A las cárceles El Pedregal y Bellavista, en Medellín, y La Paz, en Itagüí, no van a dejar ingresar un preso más. (Lea también: Personería denuncia crítica situación de hacinamiento en celdas de Pedregal).

Según Nelson Barrera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), “físicamente no hay dónde ponerlos. Para dormir tienen que hacerlo por turnos”.

Por eso, se decidió que no podrán ingresar a esos penales presos nuevos o que sean trasladados entre penitenciarías y tampoco quienes estén en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), en las estaciones de Policía o en las Fiscalías locales.