¿Probando nuevo look? Así luce J Balvin al estilo afro

El artista dividió la opinión de sus seguidores con una curiosa foto publicada en redes sociales.

El cantante colombiano se preocupa mucho por su look y ha demostrado que le gusta probar cosas diferentes.

Esta vez publicó una imagen donde se le ve con un estilo afro que causó revuelo entre sus seguidores.



Muchos se preguntaron si realmente es crespo qué fue lo que pasó, ya que hoy luce muy diferente.

Aunque en ocasiones se ha teñido de varios colores como rubio o rosado, recientemente se le ve con el pelo muy corto y castaño.

“A mí me gusta innovar”: J Balvin impacta con otro look traído de los cabellos

Usted qué opina ¿cuál es el mejor look que ha tenido el artista?

Foto: @JBalvin