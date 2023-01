Problemas económicos llevaron al cierre de operaciones de la aerolínea ADA

Este viernes la compañía aérea dejó sus aviones en tierra y 600 personas no pudieron viajar.

La Aerolínea de Antioquia (ADA) dio a conocer que la poca liquidez, los altos costos operativos y los problemas con el pago de los seguros fueron las razones que llevaron a los directivos a cerrar las operaciones.

“Decidimos tomar la decisión de autosuspender la operación para poder seguir trabajando en el tema de volver a activar la aerolínea en el corto o mediano tiempo o mirar si no, pero esa decisión no la hemos tomado”, dijo Andrés Felipe Betancur, gerente de la aerolínea.

Alrededor de 260 colaboradores quedarán sin empleo y 12 rutas fueron canceladas. Este viernes la compañía dejó sus aviones en tierra y 600 personas no pudieron viajar.

“En su mayoría pudieron ser endosadas y hay una parte que no pudimos endosar y se les va a hacer el reembolso como estipula la ley”, agregó el gerente.

Por su parte, los usuarios expresaron su preocupación ante el cierre.

“Me arrimé adonde las niñas, están llorando y diciendo que están igual de afectadas y no sabían absolutamente nada. Llegamos a nuestros puestos de trabajo y no hay trabajo ADA no existe”, contó Álvaro González, uno de los usuarios.

Otra de las personas que resultaron afectadas por la decisión fue Pilar Monto ya quien había comprado hace un mes cinco tiquetes.

“A las 8 de la mañana recibimos un escueto comunicado diciendo que está cancelada la operación. Me vine para el aeropuerto a tratar de conseguir en otra aerolínea y los tiquetes están duplicados” explicó la usuaria.

ADA movía 17 mil pasajeros mensualmente y era una de las principales aerolíneas regionales de Colombia.

Foto: Archivo Colprensa