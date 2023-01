Procuraduría asegura que información entregada por EPM sobre Hidroituango no es confiable

El ente de control interpuso una acción popular contra el Ministerio de Ambiente, la ANLA, Empresas Públicas de Medellín y la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango.

Con el mecanismo, la Procuraduría busca proteger a las comunidades y al ecosistema, afectados por la emergencia en el proyecto.

Además la empresa Integral, diseñadora de la obra, le respondió a EPM que no comparte todas las conclusiones del informe de Skava.

En la acción popular, el órgano de control señala que la información entregada por Hidroituango sobre las medidas para mitigar la emergencia por el cierre de las compuertas 1 y 2 ha sido inexacta y contradictoria, lo que ha generado graves afectaciones a las poblaciones río abajo del proyecto.

¨La anterior maniobra causó graves afectaciones sociales, económicas y ambientales especialmente al ecosistema en varios municipios de departamentos de Antioquia, Sucre y Bolívar pues ocasionó la muerte de más de 65 mil individuos como peces, reptiles y anfibios”, dice el documento.

Además, señala que los datos proporcionados por EPM e Hidroituango no han sido confiables, pues se han intentado ocultar los problemas reales de la obra, impidiendo que las autoridades tomen medidas oportunas.

¨Las maniobras ejecutadas han desencadenado una serie de acontecimientos que han agravado potencialmente la situación y el riesgo de desastre encontrándonos actualmente ante una situación de alerta que ameritan la activación de medidas urgentes para evitar cualquier emergencia o desastre¨, reza el escrito.

De otro lado, la firma Integral, encargada de los diseños de Hidroituango, indicó que no comparte las conclusiones a las que llegó la empresa noruego chilena Skava en su último informe, en el que concluyó que las fallas estuvieran en los diseños.