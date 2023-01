Procuraduría formula pliego de cargos al senador liberal Julián Bedoya

El congresista deberá convencer al organismo de que no fue irregular la manera en la que logró su título de abogado, a pesar de tres graves hallazgos.

Según la Procuraduría General de la Nación, en el caso del antioqueño Julián Bedoya hay presuntas irregularidades “en el uso de su investidura de congresista para obtener beneficios personales de parte de la Universidad de Medellín, entre ellos su título de abogado”.

Los hechos por los que le formuló pliego de cargos por una presunta falta disciplinaria grave a título de dolo ocurrieron entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019.

En esas fechas, según la Procuraduría, el senador Bedoya “utilizó su condición de congresista para lograr ventajas ante la universidad, que se habrían traducido en la consecución, al parecer irregular e inusualmente rápida, del título de pregrado”.

Bedoya deberá responder si cumplió los requisitos de la universidad para graduarse como abogado, pues estos “según informe del Ministerio de Educación no se observaron”, aseguró el ministerio público en un comunicado.

El congresista deberá dar cuenta sobre cómo logró un éxito del 100 por ciento en tres pruebas importantes que se les realizan a los candidatos al título profesional de abogado, que se denominan preparatorios, si las presentó la misma fecha, el viernes 23 de noviembre de 2018, “teniendo en cuenta que no es habitual”. Los exámenes presentados por el joven político fueron en penal, civil II y político.

Además deberá contar cómo logró la acreditación de su trabajo de investigación para optar al título profesional.

Y como si eso fuera poco, el congresista “deberá explicar cómo pudo realizar las pruebas de Estado sin haber terminado exámenes de suficiencia”, requisito previo para poder presentarlas.

Por estos mismos hechos, en días recientes, la Fiscalía llamó a imputación de cargos al rector de la Universidad de Medellín Néstor Hincapié Vargas y a siete funcionarios de esa alma máter.

Al respecto la Universidad manifestó por medio de un comunicado, entre otras cosas, que contribuirá con la administración de justicia y que confía en que el trámite fue hecho de la debida manera.

El senador, de 39 años, ha estado en el ojo del huracán en varias oportunidades por señalamientos sobre sus campañas , como lo ha denunciado Noticias Caracol.