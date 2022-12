Procuraduría le pide a las autoridades medidas de protección para líderes de San José de Apartadó

El ente emitió alerta roja por la falta de garantías de seguridad para los pobladores de este territorio, amenazados por grupos paramilitares.

Según informó la Procuraduría, los derechos de estas personas podrían verse amenazados, que fueron “nuevamente amenazados por parte de grupos armados al margen de la ley, que pretenden desconocer los DDHH de estas comunidades”.

La alerta roja fue enviada de manera urgente, atendiendo al llamado de las constantes denuncias registradas, a través de los medios de comunicación.

La Delegada para la Defensa de los DDHH como acción preventiva envió comunicación al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; al comandante de Policía de Urabá, coronel Luis Eduardo Soler Roldán; al Comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, brigadier general Jorge Arturo Salgado Restrepo; los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y del Interior, Guillermo Rivera Flórez, con el fin de adoptar medidas de protección.

A mediados de julio en este poblado 26 casas fueron pintadas con las siglas de las Autodefensas Gaitanistas.

En su momento, un líder de la región manifestó que: “Es muy temeroso para nuestra comunidad. No queremos poner más muertos. No queremos que nuestros niños vivan con una mente psicológica de una guerra (secuelas). Esto es como someter a una población a que sea del lado de ellos. Nosotros somos campesinos honorables, queremos vivir en paz, no queremos que nos sometan ni someter a nadie”.

