Procuraduría pone frente a frente a afectados por Hidroituango y sus responsables

Este miércoles avanza una audiencia pública y de vigilancia donde participan las partes involucradas en la construcción del proyecto y la comunidad.

En el auditorio Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en el centro de Medellín, con capacidad para 400 personas, la Procuraduría y la Contraloría escuchan a los representantes de las comunidades afectadas por las diferentes emergencias en las que se ha visto inmersa la megaobra y los representantes de la misma.

“La Procuraduría cumple esencialmente tres funciones, una preventiva, una disciplinaria y una de intervención, hoy estamos en una etapa absolutamente preventiva y de lo que se trata es de evitar e impedir el daño a los derechos de las personas, de las comunidades y por supuesto del medio ambiente”, indicó Fernando Carrillo, procurador general.

El funcionario recordó que se investigan al alcalde Federico Gutiérrez, al gobernador de Antioquia Luis Pérez, el exgobernador Sergio fajardo y exalcalde Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades, en el control y vigilancia al proyecto, que habrían podido incidir en una contingencia social, económica y ambiental.

“Tanto para el señor procurador como para el señor fiscal general, tenemos la claridad de la gran importancia que tiene este proyecto para el país, sin embargo, por eso mismo debemos ampliar la lupa y poder hacer de la verificación de esos 200 contratos que tenemos”, señaló Felipe Córdoba, contralor general de la república.

En la audiencia varios habitantes de las zonas de influencia de Hidroituango, aseguraron que EPM no les ha cumplido.

“Llevamos diez meses y no ha pasado nada, no se han visto soluciones”, expresó Cecilia Muriel, pescadora de Puerto Valdivia.

Mientras la audiencia avanzaba, decenas de afectados lanzaban estas arengas, asegurando que no los dejaban ingresar.

“En este momento dicen que no podemos ingresar que, porque el espacio es muy pequeño, ya se sabía que estábamos hablando de un proyecto de grandes dimensiones donde hay muchísimas poblaciones afectadas”, manifestó Diana Marcela Giraldo del Movimiento Ríos Vivos.

Federico Gutiérrez también intervino, siendo interrumpido en varias ocasiones por algunos asistentes al evento.

