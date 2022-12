¡Prográmese! Estas son las actividades que usted podrá disfrutar este jueves en la Fiesta del Libro

Charlas, seminarios y conciertos hacen parte de los eventos que tienen lugar durante todo el día en diferentes sitios de la capital antioqueña.

Esta es la programación de este jueves 14 de septiembre en la Fiesta del Libro y la Cultura:

9:00 a.m. Auditorio principal, Edificio de Extensión Universidad de Antioquia

Lanzamiento del libro: Hacerse hombres: la construcción de masculinidades desde las subjetividades (2017) de Hernando Muñoz Sánchez.

Presenta Ana Cristina Restrepo Jiménez y David Escobar Arango. Convoca: Fondo Editorial FCSH de la Universidad de Antioquia.

11:00 a.m. Auditorio 2. Edificio de Extensión Universidad de Antioquia.

Lanzamiento del libro Daniel Salazar. Retrato musical de Medellín a fines del siglo XIX (2017) de Luis Carlos Rodríguez Álvarez y Jorge Hernán Gómez Betancur.

2:00 p.m. Teatro Explora

Señores, esto no es un libro. Ser, hacer, acontecer, 30 años.

Convoca: Corporación Cultural Nuestra Gente.

4:00 p.m. Auditorio Principal, Edificio de Extensión Universidad de Antioquia

Traducción literaria e identidades.

5:00 p.m. Abril - Café de la Librería.

Hall del Edificio de Extensión Universidad de Antioquia

Encuentro con el escritor: Saúl Álvarez Lara, ficciones y dibujos al aire libre (2017).

Invitado: Memo Ánjel

5:00 p.m. Salón La Piloto Orquideorama

Articulé, no sin un temblor. Presentan Manuela Velásquez (directora Galería Lokkus), Daniela Serna (artista), Érika Martínez (curadora) e invitado especial.

Convoca: Galería Lokkus.

5:00 p.m. Tarima Carabobo

Concierto: Andrés Correa.

Convoca: FICIB

6:00 p.m. Tarima Sura

Jardín Botánico

Concierto: Muntchako.

7:00 p.m. Tarima Carabobo

Concierto - Evelyn Soto y San Criju.

Convoca: Universidad de Antioquia.

8:00 p.m. Salón La Piloto Orquideorama

Nuevas ventanas digitales para el cine latinoamericano: la experiencia de Retina Latina. Yenny Alexandra Chaverra Gallego (Dirección de Cinematografía, Ministerio de Cultura).

Convoca: Cinemateca Municipal.

8:00 p.m. Tarima Sura

Jardín Botánico

Teatro. Animalario.

8:00 p.m. Auditorio Aurita López Jardín Botánico

Narración oral: A la luz de las historias, Corporación Arca de N.O.E

Convocan: Secretaría de Cultura Ciudadana y Tragaluz editores.